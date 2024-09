BLOG | Come si affronta l' anuptafobia la paura di essere single

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di domenica 22 settembre 2024) È una condizione psicologica che porta una persona ad avere unairrazionale dio di restare da sola per lungo tempo. Questo tipo di ansia può manifestarsi in vari modi,l'ansia costante che non si troverà mai un compagno/a, ladigiudicati dagli altri per la