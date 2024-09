Biden ' Cina aggressiva ci vuole mettere alla prova'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) "Lacontinua a comportarsi in modo aggressivo, mettendociin tutta la regione". Lo ha detto il presidente statunitense Joedurante il vertice Quad, in Delaware, non sapendo di avere il microfono aperto. Il commento è in contrasto con la dichiarazione finale del summit nella quale i leader di Stati Uniti, Australia, Giappone e India non hanno menzionato direttamente Pechino.