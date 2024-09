Batterie a peso ridotto Grande comfort a bordo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Arduo trovare dei difetti ad Audi Q6. Il Suv che il Costruttore assembla con orgoglio proprio nel quartier generale di Ingolstad, nonostante la moderna batteria, parte nella versione più ’leggera’ da 2.125 kg di. Ma è sempre pronto, alla coppia di 855 Nm nel caso della SQ6. Il tutto con quasi 500 chilometri di autonomia in un contesto quotidiano. Chi cerca un’auto elettrica, di lusso, al massimo delle attuali possibilità troverà soddisfazione. In materia diQ6 e-tron si colloca ai vertici, come è costume della Casa dei Quattro anelli. A quello dinamico si aggiunge ilacustico: sembrerebbe quasi scontato per una vettura a, ma sulla tedesca niente disturba, nemmeno il rotolamento dei pneumatici. Si scivola nel silenzio come su un tappeto volante.