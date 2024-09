Basta luminarie meglio le fogne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Nella nostra via c’è stato un insieme di problemi: il Montone ha tracimato e sicuramente dell’acqua è arrivata ma sono principalmente lea creare i maggiori disagi. Stavolta il piano terra è asciutto ma abbiamo perso anche la lavatrice e alcuni mobili in garage". Veronica Conti, residente in via Lucinico, è alluvionata per la seconda volta in poco più di un anno. La frustrazione è tanta: "Ci siamo stufati. Il Comune invece di investire i soldi nellee negli eventi in centro deve rifare leper il bene dei cittadini". E si chiede: "Noi, giovani e in forze, siamo riusciti a mettere in alto alcuni oggetti per salvarli dall’acqua ma un anziano, ad esempio, come fa?".