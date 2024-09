Barnier non esclude un aumento delle tasse per i più ricchi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Il premier francese, Michel, intervistato questa sera al Tg di France 2, ha dichiarato di voler chiedere ''ai piùdi prendere parte allo sforzo di solidarietà", senza ''appesantire ulteriormente le imposte sull'insieme dei francesi''. ''Non voglio appesantire ulteriormente le imposte sull'insieme dei francesi che pagano piùdi tutti i partner europei. Né sulle persone più modeste, né su chi lavora, né sulle classi medie". Tuttavia, ha precisatoposto dinanzi alla sfida di risanare i conti pubblici della Francia, ''non escludo che nello sforzo nazionale bisognerà fare in modo che partecipino le persone più ricche".