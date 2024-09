Atp Tokyo 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 500 di, torneo di scena da mercoledì 25 settembre a martedì 1 ottobre. Taylor Fritz guida il seeding, seguito da Hubert Hurkacz e Casper Ruud. Al via anche Tsitsipas, Rune e Tiafoe per un totale di dieci top 20. Tre i tennisti azzurri ai nastri di partenza: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. ENTRY LIST La diretta televisiva dell’Atp 500 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttatramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).