Atp Chengdu Musetti in semifinale Sinner arriva in Cina

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – Lorenzoinal torneo Atp di, in. L’azzurro, testa di serie numero 1, batte il francese Adrian Mannarino èer 6-2, 5-7, 6-2 in 2h17?., alla sestadel suo ottimo 2024, affronterà domani il russo Alibek Kachmazov, 22 anni, proveniente dalle qualificazioni. Intanto, Janniksbarca a Pechino per la ‘missione’ nella fase finale della stagione. L’azzurronella capitale per giocare il China Open, che si apre lunedì. Dopo il torneo di Pechino, il numero 1 del mondo si sposterà a Shanghai per il Masters 1000. Come documentano i video diffusi sul profilo Weibo del China Open,a Pechino con il suo nuovo team. Il 23enne altoatesino si avvale della collaborazione di Marco Panichi e Ulises Badio, preparatore e fisioterapista. Atpin