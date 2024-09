Amanda Lear | Non ho sposato Dalì perché era vecchio lui mi accompagnava dai miei amanti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024)e Salvadorsi incontrarono nel 1965 nel locale parigino Le Castel. All’epoca la modella era accompagnata dal fidanzato Tara Browne., colpito dall’unicità diinvitò la coppia a pranzo il giorno successivo. Nacque così un’incredibile sintonia che si trasformerà poi in amore. Lacolpì Dalí grazie al suo fisico androgino e poco femminile, inusuale rispetto al modello di bellezza in voga all’epoca. Il surrealista la volle assolutamente come modella, e cosìdivenne la sua musa. Fra loro si creò una stupefacente affinità spirituale. Nelle numerose interviste rilasciate dopo la fine della loro storiarivelò quanto fosse stretto il loro rapporto. Un ménage assolutamente non convenzionale ma una sorta di “matrimonio spirituale”, comestessa lo definì.