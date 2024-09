AMADEUS DAY | IL BATTESIMO SU NOVE CON LA MARATONA CHISSÀ CHI È E SUZUKI MUSIC PARTY

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 22 settembre 2024)day oggi sul. “La domenica è un giorno importante per partire perché è il giorno di Fabio Fazio”, così commenta l’ex re di Sanremo. “La domenica è un giorno di festa e desideravo iniziare non di lunedì ma di domenica”. E infatti domenica 22 settembre vedremo la staffetta “chi è” e “”.chi è Il game show è basato su ‘Identity’, format americano di grande successo in cui una coppia di concorrenti deve abbinare correttamente le otto identità in pedana alle otto attività proposte sul tabellone. Il tutto per provare ad aggiudicarsi il montepremi in palio di 200mila euro e indovinare nel gioco finale quale delle otto identità è realmente un familiare del ‘parente misterioso’. Si tratta insomma de “I Soliti Ignoti” che per motivi di diritti, il titolo è copyright Rai, che cambia titolo.