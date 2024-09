Alunni con DSA le esperte | La mancata diagnosi e il conseguente mancato supporto possono avere conseguenze importanti sul benessere psicologico dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 22 settembre 2024) L'individuazione dei DSA, come spiegano la psicologa e istruttrice di Mindfulness Giulia Musumeci e la psicologa Rita Spedicati, specializzanda presso l’accademia di Neuropsicologia dello sviluppo Ansvi, può avvenire in età diverse, anche in adolescenza o in età adulta. L'articolocon DSA, le: “Lae ilsuldei” .