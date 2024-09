Alluvione dal governo 20 milioni? Il Pd protesta e Meloni liquida i compagni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilnon perde tempo sull'emergenza in Emilia-Romagna. E stanzia 20di euro per le misure e gli interventi più urgenti. Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'che ha colpito, a partire dal 17 settembre 2024, le zone della Romagna. «Il provvedimento» ha dichiarato Musumeci, «riguarda le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e la Regione Marche. Assieme allo stato di emergenza, che durerà 12 mesi, il Cdm ha stanziato 20di euro per fare fronte ai primi interventi urgenti, il soccorso e l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture». Altri 4sono invece destinati alle Marche.