Alla Milano Fashion Week sono piccole venue alla ricerca di grandi collezioni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 22 settembre 2024) Se dovessi trovare una frase in grado di riassumere questasarebbe: «Laè piccola, più della scorsa stagione, quindi ti chiediamo di confermare subito la tua presenza». A poche ore dall’inizio della Settimana della Moda milanese, quando i primi van neri iniziano a comparire in città, le caselle di posta elettronica si riempiono di rsvp e save the date fin troppo premurosi di sapere se potrò partecipare all’evento osfilata. Ledellasiimprovvisamente rimpicciolite? Apparentemente sì. Nell’insolito slot del primo giorno, Marni di Francesco Risso ha scelto di ridurre il contorno del suo show all’osso: una semplice sala bianca, la sede del brand a Viale Umbria, e delle sedie di legnobastate al designer per far capire a tutti che non servono troppi trucchi per fare una magia (basta Dev Hynes, mi verrebbe da dire).