Adesso proviamo a ricominciare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Tanta acqua così, in poco tempo, non l’avevo vista mai – spiega Matteo Pecora, noto musicista e figlio d’arte –. Anche la nostra sede della Diesis è stata pesantemente danneggiata e abbiamo subito danni all’attrezzatura, ma proveremo a farci trovare pronti per la ripresa delle lezioni. Sono grato ai volontari della Protezione civile, vigili del fuoco, autorità che ci hanno aiutato. Stiamo provando a tornare alla normalità. Certo ci sarà ancora da lavorare un po’. La comunità si è rimboccata le maniche e ha dato prova di coesione e collaborazione, compresi i tanti ragazzi che hanno collaborato. La paura è stata davvero tanta, ma si deve andare avanti".