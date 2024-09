A Codau 2024 focus sulla evoluzione dei modelli di funzionamento delle università

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) - Alla tre giorni del XXI Convegno Nazionale deldal 19 al 21 settembre, a Firenze,deidi. "Come leader globali nelle soluzioni digitali per il mondo education, Lenovo mette a disposizione dell'intero settore i suoi più innovativi strumenti per facilitare la gestione amministrativa degli atenei e semplificare lo sviluppo di progetti di AI che abilitino la cultura e la formazionenuove generazioni". Lo ha sottolineato Riccardo Tavola Education Manager Lenovo Italia presente al convegno