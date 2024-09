Wta Hua Hin 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

Iled ildel torneo WTA 250 di Hua Hin, evento in programma dal 16 al 22 settembre sul cemento thailandese. L'ucraina Dayana Yastremska è la prima forza del seeding, seguita dalla ceca Siniakova e dalla cinese Wang. Non sono presenti tenniste azzurre dato che l'unica nell'entry list, Martina Trevisan, si è cancellata dopo le fatiche di Guadalajara. Ilcomplessivo corrisponde a 240.948 euro. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEWTA 250 HUA HINPRIMO TURNO – € 2.660 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.719 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.083 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.687 (98 punti) FINALE – € 19.174 (163 punti) VINCITRICE – € 33.369 (250 punti)