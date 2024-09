Volley Perugia prima finalista in Supercoppa Italiana! Piacenza si arrende in 4 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Si riparte da dove si era conclusa la scorsa stagione, sotto il segno dei campioni d’Italia della Sir Safetyche batte 3-1 la Gas Sales Bluenergye vola in finale nelladi Firenze in attesa di sapere contro chi, fra Trento e Monza, giocherà domani. Gli umbri fanno conoscenza con Yuki Ishikawa che parte dalla panchina, entra a metà del primo set e non molla più il posto da titolare a forza di giocate di alto livello, mentrepiange un po’ sul latte versato, paga le tante novità in campo e dà l’impressione che la coppia Kovacevic-Mandiraci come seconda banda in diagonale con Maar al momento sia più “leggera” di quella composta lo scorso anno da Lucarelli-Recine ma siamo solo all’inizio.