Visi ritoccati con l’Ai belli senz’anima l’allarme del chirurgo

(Di sabato 21 settembre 2024) L'intelligenza artificiale si fa strada e già oggi software predicono risultati estetici. Santanchè mette in luce un possibile limite dell'algoritmo: "Ma non è detto che un naso perfetto sia giusto per il paziente. A creare la magia è l'insieme armonico di piccoli difetti. Chi usa il bisturi non abdichi alla missione di capire chi ha