Vince solo l’equilibrio a Torino Juventus-Napoli finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilstrappa un punto da: allo Stadium,non vanno oltre lo 0-0 in una gara molto equilibrata, contraddistinta dall’ordine tattico delle due squadre. Poche le occasioni per il, che disputa una partita molto accorta. Pericolosi McTominay e Politano, che sfiorano il vantaggio. Ilsale a 10 punti in L'articolo0-0 Teleclubitalia.