VIDEO | Una persona seria un politico illuminato La politica ricorda Maurizio D' Ettore

(Di sabato 21 settembre 2024) Parole accorate e ricordi commossi per FeliceD', scomparso lo scorso 22 agosto mentre si trovava in vacanza nella sua Locri, in Calabria. "Professore, avvocato, uomo delle istituzioni": questo il tema dell'incontro che si è svolto stamani nella cornice della Sala dei Grandi del