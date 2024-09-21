Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 17:30 (Di sabato 21 settembre 2024) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 16:30 - 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA APPIA A CASILINA INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMMINO VERSO OSTIA, IL SINISTRO NON CAUSA PROBELMI ALLA VIABILITA’ SULLA ROMA TARQUINIA, INVECE È RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PARCO DEI MEDICI VERSO IL CENTRO RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI OSTIA, NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ ADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SONO QUINID CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI FURIO CAMILLO, INOLTRE SEMPRE A CAUSA DEI LAVORI FINO AL 5 DIEMBRE DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ È IN VIGORE LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA ALLE 21 INFINE, CONTINUANO ANCHE SULLA METRO MARE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, È ISITUITA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E DI SAN PAOLO ALLE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 15. PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALL’INCIDENTE SULLA ROMA TARQUINIA, ALL’ALTEZZA DI PARCO DEI MEDICI VERSO IL CENTRO, IL SINBISTRO NON CAUSA PROBELMI ALLA VIABILITA’ INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALLA’LTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI OSTIA, PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLA ALTRE STRADE E AUSTOSTRADE DEL LAZIO ADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SONO QUINID CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI FURIO CAMILLO, INOLTRE SEMPRE A CAUSA DEI LAVORI FINO AL 5 DIEMBRE DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ È IN VIGORE LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA ALLE 21 INFINE, CONTINUANO ANCHE SULLA METRO MARE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, È ISITUITA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 13:30 - 00 LA TRATTA MALATESTA-SAN GIOVANNI SARA’ SOSTITUITA DALLA LINEA BUS MC2 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; NEI DUE FINE SETTIMANA DAL 4 AL 6 E DAL 25 AL 27 I BUS SOSTITUTIVI SARANNO ATTIVI SULL’INTERA LINEA DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 13. romadailynews
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