Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 11:30 (Di sabato 21 settembre 2024) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA FLAMINIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON AUTOVETTURA RIBALTATA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-Roma, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 10:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI CON USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER ROMANINA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 25 SETTEMBRE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 09:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 9. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI CON USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER ROMANINA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 25 SETTEMBRE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 08:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI USCITA PER LA A1 ROMA-NAPOLI CON USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER ROMANINA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 25 SETTEMBRE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Maltempo, Emilia - Romagna conta i danni. Cdm su stato emergenza: pronti 20 milioni - La Regione ha già chiesto lo stato d'emergenza, come ha fatto il presidente delle Marche Francesco ... linee dei treni locali ancora parzialmente sospese, viabilità critica in alcune zone per via di ... tg24.sky
- Semafori "intelligenti" per la viabilità sul Colle di Nava, Adolfo: "La nostra priorità è la sicurezza" - Un sistema di semafori 'intelligenti' e di impianti segnaletici regolerà il flusso veicolare nel comune di Pornassio lungo la Statale 28 del Colle di Nava. A parlare del progetto che è in fase ... savonanews
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