Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 07:30 (Di sabato 21 settembre 2024) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE SULLA COMPLANARE DI INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO: NEL COMUNE DI ROCCA PRIORA OGGI VA IN SCENA LA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLO SPORT”: A PARTIRE DALLE 13 E FINO ALLE 21 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA DEGLI OLMI, ATTENZIONEALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 20:30 - 50 PER I DETTAGLI VI RIMANDIAMO AL NOSTRO SITO E CANALI SOCIAL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, ORA UN MESAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. POSSIBILI DISAGI: A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL; COINVOLTA ANCHE LA RETE REGIONALE COTRAL, SULLA FERROVIA METROMARE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO RISPETTIVAMENTE ALLE 19. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 19:45 - 00 QUANDO RIPRENDERÀ LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERROTRAMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO È LIMITATO A PONTE CASILINO PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL FASCIA DI GARANZIA ANCHE PER I BUS EXTRAURBANI E PER LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO SI CONSIGLIA DI CONSULTARE LO STATO DEL SERVIZIO SUL NOSTRO SITO ALLA SEZIONE PROSSIMI ARRIVI ORA LA VIABILITÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DAL BIVO PER LA TANGENZIALE EST, A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCOROD ANULARE SULLA CARREGGIATA INTERNA RISOLTI GLI INCIDENTI IL PRIMO TRA PISANA E AURELIA, TRAFFICO REGOLARE SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA CASSIA ALLA SALARIA POI CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE TRA PISANA E PORTUENSE E L’ALTRO DA VIA DEL MARE ALLA COLOMBO PERMANGONO RALLENTAMENTI SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 19:15 - 00 LA FASCIA DI GARANZIA, SERVIZIO GARANTITO FINO ALLE 20. VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 00 QUANDO RIPRENDERÀ LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERROTRAMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO È LIMITATO A PONTE CASILINO PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL RIPRESO IL SERVIZIO PER I BUS EXTRAURBANI E PER LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO SI CONSIGLIA DI CONSULTARE LO STATO DEL SERVIZIO SUL NOSTRO SITO ALLA SEZIONE PROSSIMI ARRIVI ORA LA VIABILITÀ SULLA ROMA-NAPOLI, RISOLTI I DUE INCIDENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E TRA PONTECORVO E CASSINO, IN IREZIONE NAPOLI LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI CODE MA PER TRAFFICO INTENSO DALL’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E SAN CESAREO, VERSO SUD SULLA ROMA-TERAMO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA CIRCOLAZIONE REGOLARE ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE QUI RISOLTO L’INCIDENTE TRA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN USCITA PER TRAFFICO INTENSO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCOROD ANULARE TRAFFICO INTENSO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DIVERSI INCIDENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA IL PRIMO CAUSA CODE TRA PISANA E AURELIA, SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO DA CASL DEL MARMO ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA INCIDENTE CON CODE DA LA PISANA A PORTUENSE E L’ALTRO DA VIA DEL MARE ALLA COLOMBO SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- "Rigenerandria", gli ingegneri della Bat puntano sulla mobilità sostenibile - Una visione di lungo periodo che si concretizza puntando sulla conversione verde della viabilità e ...di finanziamenti per la realizzazione di nuove piste ciclabili all'interno dei comuni della regione. andriaviva
- Alluvione, i danni supereranno il miliardo di euro. In 2.500 evacuati in regione - ... centinaia e centinaia di case invase dal fango, campagne allagate con gli agricoltori in ginocchio, linee dei treni locali ancora parzialmente sospese, viabilità critica in alcune zone per via di ... ravennaedintorni
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