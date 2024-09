Via Manzoni verso la pedonalizzazione quasi totale i cantieri entro fine anno | come cambierà la strada cuore del Libertà

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Comincerà2024 il cantiere per laparziale di via, neldel quartiere. E' quanto annuncia il Comune che, nel pomeriggio di sabato 21 settembre ha programmato un incontro con la cittadinanza in via Altamura, proprio a due passi da viaper