Veronica Ferraro matrimonio | il suo beauty look è perfetto per le spose si settembre

(Di sabato 21 settembre 2024) Per le nozze con il musicista e produttore Davide Simonetta, l'influencer ha scelto un romantico chignon per la cerimonia, mentre per il party ha lasciato i capelli sciolti e ondulati. Segni distintivi del makeup: incarnato sunkissed e occhi in primo piano