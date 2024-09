Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid-19 parte la campagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 21 settembre 2024 - Partirà il 1 ottobre ladiil-19. Anche quest’anno le due iniziative saranno condotte congiuntamente nelle residenze sanitarie per anziani, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nei centri delle Asl e nelle farmacie convenzionate. La, si legge in una nota della Regione, sarà offerta gratuitamente agli ospiti delle Rsa, alle persone che hanno più di 60 anni e ai soggetti ad elevata fragilità di qualsiasi età, alle donne in gravidanza, a chi si prende cura di persone fragili (i cosiddetti caregiver), agli operatori sanitari e sociosanitari, agli studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e a tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione.