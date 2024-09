Un libro che parla di amicizia e solidarietà femminile seguito dell' acclamato La ladra di parole Ce lo racconta la scrittrice nigeriana

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 21 settembre 2024) Non riuscire a dormire per la felicità. Succede ad Adunni, che ha quattordici anni, uno sguardo che illumina le cosea vita e una nuova vita a Lagos: domani andrà a scuola e un giorno farà l’insegnante, vuole dire a quelle come lei che se vuoi sognare devi solo studiare. Adunni pensa al suo presente ma anche al suo passato a Ikati, il villaggio nigeriano da cui è scappata lasciando un marito vecchio a cui il padre l’ha venduta.