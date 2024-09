Ue Mattarella | Autorevole rapporto Draghi colmare divario innovazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 21 settembre 2024) "Ancora una volta è stato scelto un tema di grande rilevanza e attualità, che si inserisce nella riflessione strategica in corso a Bruxelles, su cui è intervenuto recentemente, con un, anche Mario. In quel–centrato come tutti sappiamo sulla competitività europea– ildi produttività tra Unione europea, Stati Uniti e