Treni | da oggi addio al check-in per i biglietti regionali

(Di sabato 21 settembre 2024) ROMA – A partire da, 21 settembre 2024, non sarà più necessario effettuare il-in per idigitali deiditalia. Il biglietto si convaliderà automaticamente all’orario di partenza del treno, rendendo più semplice e immediato il processo per i viaggiatori.talia spiega che questa novità è stata pensata per rispondere alle esigenze dei L'articolo: daal-in per iproviene da Firenze Post.