Traffico Roma del 21-09-2024 ore 16 | 30

(Di sabato 21 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità me trovati dalla stazione dalle ore 16 e fino alle 20:30 In occasione della giornata mondiale della pace davanti alla fontana dell’acqua Paola si svolge il concerto dell’orchestra giovanile attivato il divieto di transito in via Garibaldi tra via Giacomo Medici e via Nicola Fabrizi è in via Giacomo Medici tra via Garibaldi e via 30 Aprile deviazioni anche per la linea bus 715 manifestazione con corteo partito da Piazza dei Santi Apostoli lungo via Battisti Piazza Venezia via del corso e arrivo in piazza del Popolo per l’occasione deviate numerose linee bus altro corteo partito da Piazza Vittorio Emanuele II che raggiungerà Piazzale Tiburtino percorrendo via Principe Eugenio via Alessandro Manzoni via Giolitti deviazioni e limitazioni per diverse linee bus Concludiamo con una notizia che interessa ...