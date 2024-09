Traffico Roma del 21-09-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

lavori su via del Foro Italico comportano una riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni per consentire le celebrazioni e la porta della corona in occasione del 150esimo anniversario della Breccia di Porta Pia chiuso alCorso d'Italia tra Piazza Fiume e piazzale di Porta Pia chiusa alanche Piazza Garibaldi te la passeggiata del Gianicolo e via Giacomo Medici Per lo svolgimento del concerto giovani davanti alla fontana dell'acqua Paola per lavori di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera chiusi due svincoli di collegamento di via Trionfale Acquedotto del Peschiera deviata anche la linea bus 446