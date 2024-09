Torna il freddo a Milano quando si possono accendere i termosifoni

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Asono arrivati i primi accenni della stagione fredda. Scatta, così, il conto alla rovescia per l'accensione dei. La data in cui si potranno avviare ivaria in base all'area geografica, si parte dalle zone più a Nord a metà ottobre, fino ad arrivare alle regioni del