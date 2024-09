Torna a Padova per minacciare l' ex moglie | arrestato

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di sabato 21 settembre 2024) Gli agenti della Squadra Mobile, nel pomeriggio di giovedì 19 settembre, hanno tratto in arresto un 39enne per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Intorno alle 17, gli agenti in borghese della Squadra Mobile che si trovavano in Corso Stati Uniti, notavano un’autovettura ferma