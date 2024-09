Tennis successo a San Severino del portorecanatese Magnaterra nel Memorial Luigi Gheroni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilta Matteoha vinto a Sanil 13° "". Il giovane classificato 2.7 di Porto Recanati si è imposto in finale su Edoardo Dionigi di Senigallia 6-3, 3-6, 6-3. È stata una partita molto tirata ed entusiasmante anche per il pubblico. Al termine del torneo, organizzato come sempre dalClub settempedano, si sono svolte le premiazioni, cui hanno partecipato anche Leonardo Maria e Ruggero, figli dell’indimenticato sportivo locale, grande appassionato die calcio, nonché socio del circolo di San. È intervenuto anche il presidente del club, Andrea Tacchi, il quale sta facendo con Tommaso Eusebi e gli altri membri del direttivo un grande lavoro di rilancio del movimentotico locale, a cominciare dai corsi per principianti che sono in fase di avvio nella seconda parte del mese.