Tennis | Ancora problemi per Rybakina stagione terminata

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) La kazaka: "Ho bisogno di un po' di tempo per guarire e per riprendermi". ROMA - "Quest'anno è stato estremamente duro per me. Sfortunatamente, non potrò giocare di nuovo nel 2024. Dopo gli infortuni che ho avuto, ho bisogno di un po' di tempo per guarire e per riprendermi. Grazie per tutto il vostr