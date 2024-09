Tabellone Atp Chengdu 2024 | accoppiamenti e risultati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilprincipale e glidell’ATP 250 di, torneo sul cemento in programma dal 18 al 24 settembre. Lorenzo Musetti è il primo favorito del seeding e può usufruire di un bye nel round d’esordio. Discreto tabellon per il toscano, sognando una semifinale con Lorenzo Sonego, anche lui compreso tra le teste di serie del torneo. C’è inoltre Fabio Fognini, che invece ha pescato il n°8 Safiullin. Di seguito tutte le sfide del torneo americano, aggiornate turno dopo turno. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATP 250SECONDO TURNO (1) Musetti vs O’Connell (5) Mannarino b. (WC) Zhou 7-6(3) 2-6 6-4 (3) Jarry b. Klein 7-6(2) 3-6 6-4 (Q) Kachmazov b. Daniel 7-6(1) 6-1 Hanfmann b. (7) Mpetshi Perricard 6-4 3-6 6-3 (4) Martinez b. Vukic 6-3 6-4 (8) Safiullin vs Shang (Q) Gomez vs (2) Bublik PRIMO TURNO (1) Musetti bye O’Connell b.