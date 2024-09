Superbike | Gp Italia Petrucci vince in casa davanti a Bulega

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) L'no conquista la prima vittoria in Sbkal pilota Ducati CREMONA - Danilodomina a Cremona e conquista la sua prima vittoria nel Mondialeproprio in, all'Acerbisn Round. Il pilotano del Barni Spark Racing Team ha vinto Gara 1 precedendo un altro it