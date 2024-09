Superbike | Gp Italia A Cremona pole da record per Bulega Iannone 2

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Terzo tempo per Petrucci, poi penalizzato di tre posizioni in griglia- A distanza di 210 giorni, Nicolò(Aruba.it Racing - Ducati) conquista la sua secondaposition nel Campionato del Mondo. Il numero 11, in 1'27.953, nonostante una caduta, strappa laad Andrea Ia