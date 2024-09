Stop alla pausa ' asciutta' arriva l' equinozio di autunno con il maltempo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 21 settembre 2024) AGI - Dopo una breve', senza piogge e con un timido sole, il rischiotorna già domenica 22 settembre, data in cui cade l'd', il momento dell'anno che sancisce l'inizio dell'astronomico.che, secondo il Centro meteo italiano, potrebbe essere anche intenso in alcune regioni come la Sardegna e la Campania. Una circolazione secondaria instabile continua a influenzare il Mediterraneo centrale, e sebbene le condizioni meteorologiche stiano migliorando rispetto ai giorni scorsi, ilnon è completamente assente. Nelle prossime ore infatti qualche rovescio sarà possibile sui rilievi alpini e appenninici, ma senza fenomeni di rilievo.