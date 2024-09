Sinner in Cina? Pesanti cambiali da pagare La soffiata del guru | cosa rischia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "Ledadi Jannik". Sarà un fine di 2024 esaltante e impegnativo, per il 23enne di San Candido. Ed è il direttore Ubaldo Scanagatta, in un-editoriale su Ubitennis, a delineare gli scenari del futuro prossimo del tennis mondiale. Nella classifica virtuale, ricorda il celebre giornalista e commentatore, oggiha 11.180 punti e Zverev soltanto 6.875, "quindi è tanta roba". Ma nel non troppo semplice meccanismo di calcolo dell'Atp, il confronto va fatto con i risultati della stagione precedente. "A Pechinol'anno scorso vinse e fu la vittoria che fece svoltare la sua carriera, perché per la prima volta dopo 6 sconfitte riuscì a sconfiggere Daniil Medvedev, poi l'ha battuto altre 4 volte di fila, perso a Wimbledon e poi ri-battuto agli Us Open, lasciandogli solo 7 game su 3 set".