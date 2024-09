Serie A2 femminile La Cbf Balducci si confronta con la Omag Mazzon | Un momento di verifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "Sarà un allenamento congiunto molto importante per valutare i progressi del nostro gioco assieme ad una delle migliori formazioni, che sarà tra le protagoniste del nostro girone e penso di tutto il campionato di A2". È quanto dice Alessia(foto), centrale della Cbf, in vista del test di oggi alle 16 al Banca Macerata Forum dove sarà di scena laMt San Giovanni in Marignano. Le ragazze di coach Valerio Lionetti sono così attese da un banco di prova importante dopo quelli effettuati con Vallefoglia (A1) e Castebellino (B1). Sono trascorse cinque settimane dall’inizio della preparazione e tra due settimane inizierà il campionato. Ed ecco quindi interessante il confronto di oggi contro la formazione di coach Massimo Bellano che ha le carte in regola per disputare un campionato da protagonista.