Se mia figlia fermasse il traffico contro la catastrofe climatica sarei contento anche se ora è reato

(Di sabato 21 settembre 2024) La proposta di arrestare chi protesta è passata alla Camera: previsti fino a due anni di carcere per uno striscionei combustibili fossili in mezzo a una strada. Bisogna essere sadici per averlo pensato. Siamo davvero dalle parti dello sgambetto allo zoppo, o della testata a Maria Antonietta.