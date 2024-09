Scesi in prima linea di nuovo i ministri volontari per l’alluvione della Romagna

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Per la seconda notte consecutiva ci sono state forti piogge in Emilia-, dove già giovedì la tempesta Boris aveva causato grossi allagamenti in molte zoneregione, in particolare in provincia di Bologna e di Ravenna.ha finora causato più di mille sfollati, e ha provocato