San Marzano sul Sarno la consigliera Zuottolo | L’impiantistica sportiva? Merito del centrodestra

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di sabato 21 settembre 2024) “La politica deve volare alto e trovare soluzioni. In questi giorni torna centrale il dibattito sul. L’invito che rivolgo all’amministrazione comunale è di fare bene, seriamente ed in maniera veloce. Il finanziamento di 700 mila euro ottenuto dal Governo per la