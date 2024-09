Sampdoria-Sudtirol 1-0 | riscatto blucerchiato la decide Venuti

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Prestazione gagliarda della, che supera 1-0 il, ottiene la prima vittoria in campionato e abbandona l'ultimo posto in classifica.il match un gran goal didopo una ventina di minuti, poi i blucerchiati dominano la gara e colpiscono anche una traversa in chiusura