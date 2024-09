Sam Raimi presenta Don’t Move l’horror in arrivo su Netflix

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 21 settembre 2024) In occasione di Geeked Week 2024 è statoto il primo trailer diprodotto da Saminsuda ottobre. Il film parte dal semplice presupposto del “non fidarsi degli sconosciuti“, ed in special modo in un bosco isolato. Al centro della trama una donna in lutto, interpretata da Kelsey Asbille, che diventa preda di un misterioso killer. L’uomo finisce per iniettarle un veleno capace di paralizzare un corpo in 20 minuti esatti. La donna, pertanto, dovrà lottare contro il tempo e contro le conseguenze di questo veleno per sopravvivere. “è la storia di una donna che si ritrova in una situazione in cui è in difficoltà, è in un momento difficile“, racconta il co-regista Netto. “All’improvviso si ritrova con una dose di paralitico e il suo corpo si spegnerà lentamente ma inesorabilmente. Ora è in lotta per la sua vita“.