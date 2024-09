Rottamazione cartelle 2024 termine ultimo per quinta rata lunedì 23 settembre

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos) – Conto alla rovescia per ladella-quater delle. L?giorno utile per il pagamento è23. L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che, in caso di versamento non effettuato, eseguito oltre iloppure di ammontare inferiore rispetto all?importo previsto, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. La scadenza delladella-quater, originariamente prevista il 31 luglio scorso, è stata posticipata al 15, ma saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 23in considerazione dei giorni di tolleranza previsti dalla legge.