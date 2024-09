RegionaliUmbria al voto 17-18 novembre

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 14.27 Si terranno il 17 e 18le elezioni regionali in Umbria. Lo rende noto la Regione con una nota. Gli aventi diritto saranno dunque chiamati alle urne "domenica 17dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 18dalle ore 7.00 alle ore 15.00". Nelle stesse giornate si voterà anche in Emilia Romagna per eleggere il presidente della Regione e il Consiglio regionale.