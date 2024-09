Regionali Liguria Orlando | Discutiamo programma e idee con trasparenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) (Agenzia Vista), 21 settembre 2024 "Vogliamo che si veda in modo trasparente come nascono le, come si sviluppano, anche in un confronto che può essere dialettico, con opinioni diverse. E' un rischio che va preso, perchè il rischio più grande è che le persone restino a casa, si allontanino e svuotino la democrazia. Per questo diciamo, a tutte e tutti, agli indecisi, ai militanti e anche a chi la pensa in modo diverso: venite, dateci le vostre, dateci il vostro contributo. Per unaa testa alta". Così Andrea, candidato per la coalizione di centrosinistra alla presidenza di Regione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev