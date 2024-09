RAOUL BOVA A CIAO MASCHIO | HO AVUTO BRUTTI PENSIERI DOPO LA MORTE DEI MIEI GENITORI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 21 settembre 2024)è ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata diin onda sabato 21 settembre in seconda serata su Rai1. ‘’Dalladei, che sono morti a distanza di un anno l’uno dall’altro, mi sono successe una serie di cose negative. Nella vita ci sono momenti in cui ti manca il fiato e sei vicino a deinon belli,negativi che ti vengono, anche quelli più stupidi o più profondi”. “Alcune donne – ha proseguito il protagonista di Don Matteo – o meglio chi stava con me in quel momento, non apprezzava il fatto che io fossi ancora figlio, voleva vedere proprio l’uomo. Il passaggio a non essere più figlio è un lutto forte, è un grande passaggio, è una responsabilità davvero grande’’. L'articolo: “HOLADEI” proviene da BUBINO.