Raid israeliano su una scuola a Gaza | 17 morti tra cui 8 bambini Hezbollah in ginocchio promette vendetta

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 21 settembre 2024) La Protezione civile diha riferito che nell’attaccoa unatrasformata in rifugio per sfollati asono rimaste uccise 17 persone . L’esercito( Idf ) ha affermato di aver preso di mira un centro di comando di Hamas situato all'interno della ex. «Almeno 17 martiri , tra cui otto, e più di 30 feriti , la maggior parte dei qualie donne,